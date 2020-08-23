Собянин прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с коронавирусом в Москве можно назвать хорошей с точки зрения её стабильности, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". Градоначальник уточнил, что проблема останется по меньшей мере до массовой вакцинации от CoViD-19.

— Мы не увидели какого-то всплеска серьёзного по заболеваемости, с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируются, — отметил мэр.

Собянин пояснил, что жителям следует остерегаться и придерживаться необходимых мер безопасности. Он подчеркнул, что до массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве ещё далеко.