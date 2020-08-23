Прививка для питомца. Когда животных начнут вакцинировать от коронавируса

Разработчики препарата заверили, что пока эпидемия не угрожает ни домашним, ни сельскохозяйственным животным страны.

Вакцина от коронавируса для животных будет создана в России к концу 2020 года, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По её словам, в ноябре разработчики препарата надеются получить результаты его первых испытаний.

В ноябре мы планируем выход на более широкие полевые испытания. То есть это не означает, что вакцина будет завтра продаваться в наших ветеринарных аптеках, это говорит о том, что мы уже будем иметь первые результаты относительно эффективности вакцины Юлия Мелано Официальный представитель Россельхознадзора

Специалист подчеркнула, что Россия — единственная страна, которая выразила готовность обезопасить животных такой вакциной. Для её разработки НИИ микробиологии Министерства обороны предоставил Федеральному центру охраны здоровья животных вирусный антиген, рассказала она.

Исследования препарата собираются проводить на хорьках: как выяснилось, среди животных именно они больше всего подвержены заражению CoViD-19. Как ранее пояснил глава ведомства Сергей Данкверт, особое беспокойство вызывает ситуация с отдельным представителем рода хорьков, а именно с норкой. Напомним, он рассказал об уничтожении нескольких миллионов особей пушных зверей в Дании и Голландии.

Более того, там зафиксированы случаи перезаражения на ферме от животных, перезаражение работников фермы. Что касается наших пушных хозяйств, там зарегистрированных вспышек на сегодняшний день нет, но то, с какой скоростью развивается вирус, говорит о том, что это не означает, что мы не столкнёмся с этой проблемой в ближайшем будущем Юлия Мелано Советник Россельхознадзора

По данным ведомства, в России около сотни звероводческих хозяйств, где разводят пушных зверей. В то же время источник в одном из отраслевых институтов пояснил Лайфу, что с норкой в стране работает лишь около 20 звероферм и в общей сложности в них не более двух миллионов особей. Кроме того, источник посетовал, что часто этим предприятиям не хватает денег даже на самые основные прививки — от чумы, ботулизма, энтерита, — поэтому для вакцинации норок от коронавируса, скорее всего, потребуется госфинансирование.

Меж тем в группе риска "ковида" и домашние животные, признала Юлия Мелано. Она заявила, что эта инфекция может угрожать прежде всего кошкам и в меньшей степени собакам. Впрочем, пока их здоровье (в том, что касается именно коронавируса) особых опасений не вызывает.

На сегодняшний день в Российской Федерации из того, что нам удалось происследовать, выявлены только две заболевшие кошки — одна в Москве, а вторая в Тюмени. Животные изолированы от своих хозяев и проходят соответствующую терапию Юлия Мелано Советник Россельхознадзора

В Россельхознадзоре подчеркнули, что пока возможность заражения CoViD-19 от питомцев научно не установлена, поэтому у хозяев нет оснований беспокоиться за себя.

Для того, чтобы перезаразиться (от животных. — Прим. Лайфа), необходима определённая концентрация вируса, которая выделяется животными во внешнюю среду. И, конечно, если мы говорим о фермах, где скопление животных довольно большое, соответственно, идёт и высокая концентрация вируса. В таком случае да, есть шанс перезаражения людей. Но владельцам домашних животных бояться нечего Юлия Мелано Советник Россельхознадзора

Переживать можно разве что за своих любимцев, отметила Мелано, именно поэтому будущую вакцину планируют предоставить ветеринарам, которые лечат домашних животных.

Вполне возможно, что владельцы животных захотят уберечь не столько себя, сколько своих животных от новой коронавирусной инфекции, то мы со своей стороны будем иметь возможность предоставить людям соответствующую вакцину Юлия Мелано Советник Россельхознадзора