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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 204 тысячи человек

Вылечившиеся граждане могут стать донорами и сдать плазму крови для лечения других пациентов.

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Фото © EPA / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 204 786 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 965 пациентов, — уточнила вице-мэр.

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Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 23 миллиона. Наибольшее число пациентов с инфекцией было выявлено в Штатах — свыше 5,6 миллиона человек.

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