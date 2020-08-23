Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 204 тысячи человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 204 786 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 965 пациентов, — уточнила вице-мэр.
Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённыхОтечественное здравоохранение превзошло показатели многих государств.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.
Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 23 миллиона. Наибольшее число пациентов с инфекцией было выявлено в Штатах — свыше 5,6 миллиона человек.