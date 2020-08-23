Крымские офицеры исполнили мечту девочки Даши, спасшей тонувшего друга

Семилетняя Даша Павлова из Тулы, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн, побывала на военном корабле. Мечту девочки-героя, которая скоро пойдёт в первый класс, исполнили крымские офицеры. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Вместе с родителями Даша посетила легендарный сторожевой корабль "Сметливый", который в этом году отметил 50 лет службы в рядах Военно-морского флота России. Экскурсию для девочки и её семьи провели командование и личный состав корабля.

Фото © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю 1 / 3

Даша побывала на капитанском мостике, у штурвала корабля, в каюте капитана и в самом сердце "Сметливого" — моторном отсеке. В ближайшие дни девочка с родителями вернётся в Тулу, где пойдёт в первый класс. В планах ребёнка — профессиональные занятия плаванием в спортшколе.