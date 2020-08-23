В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за отсутствия маски — видео

Видео © VK / "Инцидент Кузбасс"

В трамвае № 2 в городе Новокузнецке произошёл конфликт между водителем, кондуктором и одной из пассажирок из-за отсутствия маски на лице у последней. Видео инцидента опубликовано в паблике "Инцидент Кузбасс" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметил очевидец, водитель что-то крикнул женщине, после чего она пошла к нему разбираться. При этом маска у неё была, однако она не могла надеть её из-за того, что, по её же словам, является инвалидом-астматиком второй группы.

В итоге к пассажирке подошёл кондуктор, при этом на его лице отсутствовала защитная маска, и поставил женщине подножку. После этого началась потасовка. Стороны попытался разнять один из пассажиров, конфликтующие при этом кричали друг другу нелицеприятные вещи. В итоге женщина вышла из транспортного средства на ближайшей остановке.