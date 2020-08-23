В Ингушетии введён режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введён в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии. Как сообщает региональный оперативный штаб, сотрудники силовых ведомств работают в районе в целях пресечения террористических актов.

— В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 8:00 мск 23 августа контртеррористической операции на территории селения Троицкое, — говорится в сообщении.