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В Ингушетии введён режим контртеррористической операции

Представители правоохранительных органов призвали местных жителей сохранять спокойствие.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Режим контртеррористической операции введён в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии. Как сообщает региональный оперативный штаб, сотрудники силовых ведомств работают в районе в целях пресечения террористических актов.

В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 8:00 мск 23 августа контртеррористической операции на территории селения Троицкое, — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, бандиты были причастны к серии нападений на силовиков.

Как сообщал Лайф, ранее в Дагестане сотрудники ФСБ задержали бандитов, которые готовили нападения на полицейских.

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