"Рособоронэкспорт" продолжит поставки истребителей Су-35 в 2020 году

Поставки российских истребителей Су-35 заказчикам в 2020 году будут продолжены. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

— В 2020 году среди финальных образцов предусмотрены поставки истребителей Су-30МКИ и Су-35, МиГ-29М/М2, — цитирует Михеева ТАСС.

По его словам, спецэкспортёр не корректировал планы из-за пандемии коронавируса. Ожидается портфель заказов в районе 50 миллиардов долларов и объём поставок на уровне 13 миллиардов.

Кроме того, Михеев заявил, что в ближайшие пять-шесть лет на международный оружейный рынок планируется вывести почти 50 новых образцов продукции по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, бронетанковой техники, техники для военно-морских сил и артиллерии.

Помимо истребителей Су-35, будут продолжены поставки вертолётов Ми-35М, Ми-171Е, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиадвигателей, БЛА "Орлан-10Е", танков Т-90С и Т-90СК, БТР-82А, БМПТ, ПТРК "Корнет", комплексов борьбы с БЛА "Репеллент", ЗРК "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла", стрелкового оружия, боеприпасов.