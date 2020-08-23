В России за сутки выявили 4852 случая коронавирусной инфекции

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В России за минувшие сутки выявили 4852 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число зафиксированных случаев достигло 956 749.

Выздоровело же ещё 3162 человека. Общее количество излечившихся теперь составляет 770 639 человек.

— Также за сутки зафиксировано 73 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 383 человека, — говорится в сообщении штаба.