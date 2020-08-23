ВМФ России начал испытания боевых модулей для лёгких катеров

Концерн "Уралвагонзавод", входящий в холдинг "Ростех", разработал и передал на испытания опытные образцы новых боевых модулей, которыми будут оснащаться лёгкие катера ВМФ России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

— Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет, — отметили в пресс-службе концерна.

Впервые эти модули показали широкой публике в 2016 году на военном форуме "Армия". Они представляют собой изделия с 12,7-миллиметровым пулемётом "Корд", телевизионным и тепловизионным прицелами, а также лазерным дальномером. Аналогичные модули уже используются в роботизированных охранных системах, которыми занимается Министерство обороны РФ.