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ВМФ России начал испытания боевых модулей для лёгких катеров

Вооружение представляет собой пулемёт с тепловизорным прицелом и лазерным дальнометром.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Концерн "Уралвагонзавод", входящий в холдинг "Ростех", разработал и передал на испытания опытные образцы новых боевых модулей, которыми будут оснащаться лёгкие катера ВМФ России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет, — отметили в пресс-службе концерна.

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Он не уступает американским линкорам, но нуждается в перевооружении.

Впервые эти модули показали широкой публике в 2016 году на военном форуме "Армия". Они представляют собой изделия с 12,7-миллиметровым пулемётом "Корд", телевизионным и тепловизионным прицелами, а также лазерным дальномером. Аналогичные модули уже используются в роботизированных охранных системах, которыми занимается Министерство обороны РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны успешно завершило испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". В ведомстве добавили, что ВМФ России совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки — носителя аппаратов "Посейдон".

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