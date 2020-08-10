В России стали меньше покупать алкоголь

Продажи алкоголя в российских магазинах в период с марта по июль 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные следуют из статистики оператора фискальных данных "Такском" после обработки более 22 миллиардов кассовых чеков. Одновременно с этим фиксируется и снижение средней стоимости спиртного на 2%.
Как уточняет "Российская газета" со ссылкой на данные сервиса, средняя цена на алкоголь в рознице за вышеназванный период составила 203 рубля за бутылку. Это на 1% ниже, чем в прошлом году. Однако в общепите на фоне значительного снижения спроса цена на алкоголь выросла в среднем на 3% — до 255 рублей за бутылку.
Больше всего упал спрос на шампанское и игристые вина — 30%. Крепкие спиртные напитки, такие как водка, коньяк, настойки, ром, джин и виски, также потеряли 13%. Однако их средняя стоимость выросла на 8% от прошлогодней цены. Продажи пива и вина снизились на 9% и 7% соответственно.
Среди всех спиртных напитков выросли только продажи сидра — на 7%. При этом цена на него упала на 9% — до 103 рублей за бутылку.
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