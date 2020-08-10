ЦИК Белоруссии сообщила, когда расскажет об итогах выборов президента страны

Буквально через несколько часов, в 9:00 по московскому времени, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявит итоги выборов президента республики. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 24".

— Руководство Центризбиркома поделится актуальными данными на пресс-конференции уже в девять утра, — сказал ведущий выпуска новостей.

Накануне в Белоруссии состоялись очередные выборы президента республики, главная борьба на которых завязалась между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. Согласно предварительным данным, со значительным преимуществом победу одержал действующий президент. По подсчётам же сторонников его соперницы, всё было иначе.