ЦИК Белоруссии сообщила, когда расскажет об итогах выборов президента страны

Буквально через несколько часов, в 9:00 по московскому времени, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявит итоги выборов президента республики. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 24".
ЦИК Белоруссии рассказала, как голосовали в регионах страныПо последним данным, за действующего главу государства проголосовало более 81% избирателей.
— Руководство Центризбиркома поделится актуальными данными на пресс-конференции уже в девять утра, — сказал ведущий выпуска новостей.
Накануне в Белоруссии состоялись очередные выборы президента республики, главная борьба на которых завязалась между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. Согласно предварительным данным, со значительным преимуществом победу одержал действующий президент. По подсчётам же сторонников его соперницы, всё было иначе.
В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в МинскеК слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.
Вскоре в некоторых городах страны состоялись несанкционированные акции протеста, участники которых были не согласны с предварительными итогами голосования. Чтобы остановить протесты, правоохранителям пришлось применить водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты.