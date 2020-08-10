Москвичей ждёт тёплое начало рабочей недели, но местами возможны дожди

В понедельник, 10 августа, в российской столице ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве днём поднимется до +25...+27 °С, ночью ожидается +14...+16 °С. В Подмосковье в светлое время суток столбики термометров будут показывать +22...+27 °С, в ночные часы — +11...+16 °С, местами возможна гроза.

Ветер северной четверти скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру опустится до 746 мм рт. ст.