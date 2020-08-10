Работникам на удалёнке могут дать северные надбавки

В законе об удалённой занятости северные надбавки, достигающие 100% от зарплаты, могут быть распространены и на сотрудников, которые работают удалённо. Этот вопрос в настоящее время обсуждается в Госдуме, передают "Известия".
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— Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, решения по нему пока нет, — пояснил изданию вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдор Прокопов.
По его словам, сейчас главным вопросом является принцип, по которому эти самые надбавки должны начисляться: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удалённый сотрудник.
— Допустим, если компания в Норильске, а удалённый сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот? — задаётся вопросом Прокопов.
Госдума в I чтении приняла законопроект о работе на удалёнкеДокумент призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.
Как пояснил журналистам юрист Максимилиан Гришин, фактически закон о дистанционном труде предполагает перенос рабочего места на территорию сотрудника, и если она окажется в регионе, где положены надбавки, то юридически нет никаких оснований отказывать ему в них.
Отмечается, что также остаётся открытым вопрос о надбавках за вредность. Сейчас они определяются независимыми организациями на основании оценки условий труда. Как её проводить с удалёнными сотрудниками, пока не ясно.
Два завтрака и ранний подъём. Психолог дала советы по работе на удалёнкеРоссиян призывают облачаться в офисные наряды, чтобы настроиться на необходимую волну.
В свою очередь, председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков выразил уверенность, что невключение вопроса надбавок в новый закон об удалённом труде может привести к ситуации, когда работодатели будут массово переводить сотрудников на удалёнку, чтобы снизить расходы на их зарплату. А это повлечёт отток населения с северных территорий.
Ранее Лайф сообщал, что почти три четверти российских работников хотят продолжить трудиться на удалёнке.