Работникам на удалёнке могут дать северные надбавки

В законе об удалённой занятости северные надбавки, достигающие 100% от зарплаты, могут быть распространены и на сотрудников, которые работают удалённо. Этот вопрос в настоящее время обсуждается в Госдуме, передают "Известия".

— Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, решения по нему пока нет, — пояснил изданию вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдор Прокопов.

По его словам, сейчас главным вопросом является принцип, по которому эти самые надбавки должны начисляться: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удалённый сотрудник.

— Допустим, если компания в Норильске, а удалённый сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот? — задаётся вопросом Прокопов.

Как пояснил журналистам юрист Максимилиан Гришин, фактически закон о дистанционном труде предполагает перенос рабочего места на территорию сотрудника, и если она окажется в регионе, где положены надбавки, то юридически нет никаких оснований отказывать ему в них.

Отмечается, что также остаётся открытым вопрос о надбавках за вредность. Сейчас они определяются независимыми организациями на основании оценки условий труда. Как её проводить с удалёнными сотрудниками, пока не ясно.

В свою очередь, председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков выразил уверенность, что невключение вопроса надбавок в новый закон об удалённом труде может привести к ситуации, когда работодатели будут массово переводить сотрудников на удалёнку, чтобы снизить расходы на их зарплату. А это повлечёт отток населения с северных территорий.