Южная Корея собралась разработать специальную систему, чтобы защититься от КНДР

Южная Корея намерена разработать собственную тактическую систему ПРО, которая сможет защитить города и инфраструктуру страны от возможного удара со стороны КНДР. Об этом говорится в опубликованном плане развития Вооружённых сил Республики Корея до 2025 года.
Отмечается, что на вооружение она может поступить в конце 20-х — начале 30-х годов текущего века. В ближайшие же годы Сеул намерен построить лёгкий авианосец, истребитель пятого поколения KF-X, а также разработать ракеты классов "воздух — поверхность" и "воздух — корабль" дальнего радиуса действия для данного истребителя.
Южная Корея пригрозила КНДР военным ответом на запуск беспилотников с листовкамиСеул тщательно следит за действиями 24 часа в сутки.
Имеются у Кореи идеи и по освоению космического пространства. Так, в Сеуле заявили о планах разработать собственную ракету-носитель для доставки на орбиту небольших спутников и несколько разведывательных космических аппаратов.