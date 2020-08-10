Южная Корея собралась разработать специальную систему, чтобы защититься от КНДР

Южная Корея намерена разработать собственную тактическую систему ПРО, которая сможет защитить города и инфраструктуру страны от возможного удара со стороны КНДР. Об этом говорится в опубликованном плане развития Вооружённых сил Республики Корея до 2025 года.

Отмечается, что на вооружение она может поступить в конце 20-х — начале 30-х годов текущего века. В ближайшие же годы Сеул намерен построить лёгкий авианосец, истребитель пятого поколения KF-X, а также разработать ракеты классов "воздух — поверхность" и "воздух — корабль" дальнего радиуса действия для данного истребителя.