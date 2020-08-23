Учёные раскрыли тайну происхождения каменных плит для Стоунхенджа

Происхождение и назначение Стоунхенджа продолжает подогревать интерес учёных к этому памятнику древности. И ответ на вопрос, как появилось данное сооружение, теперь получен, утверждают учёные британского Университета Брайтона.

Известно, что Стоунхендж состоит из двух кругов каменных плит. И если происхождение камней для внутреннего круга было давно установлено — древние люди протащили их около 250 километров с территории современного Уэльса, — то установить, откуда были взяты валуны для внешнего круга, удалось только сейчас. По крайней мере, учёные утверждают, что уверены в своей правоте на 90%.

По данным Daily Mail, на основании проведённого углеродного анализа большого осколка из валуна в Стоунхендже и камней в данном регионе было установлено, что камни памятника имеют схожую структуру с камнями в современном Вествуде. Данный лес расположен в 24 километрах севернее Стоунхенджа. Это намного ближе, чем место происхождения камней для внутреннего круга памятника, но, как подчёркивают учёные, вес каждой из плит для внешнего круга — от 20 тонн.

Открытие можно было бы сделать намного раньше, отмечают учёные, но из-за особого юридического статуса памятника из него запрещено изымать пробы даже в научных целях. Нынешнее исследование стало возможно благодаря гражданину США. Он принимал участие в укреплении конструкции Стоунхенджа в 50-х годах прошлого века и тогда ему удалось выпилить из камня внешнего круга цилиндр диаметром десять сантиметров и длиной метр и увезти его на родину в качестве сувенира. В прошлом году он решил его передать на изучение британским учёным.