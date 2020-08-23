Получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубеж

Российский танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт. Документ позволяет вести переговоры о продаже танка за границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя государственной корпорации "Ростех".
— Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений, — заявил собеседник агентства в кулуарах форума "Армия-2020".
В "Ростехе" отметили, что разработчики решили задачу значительного улучшения всех боевых характеристик. Главными преимуществами бронемашины являются защищённость экипажа, могущество вооружения и высокая мобильность.
Стало известно, когда войска начнут получать танки "Армата"Боевые машины были испытаны в Сирии, что скажется на их "финальном облике".
"Армата" создана на Уралвагонзаводе. Одним из главных достоинств является броня. По словам разработчиков, у танка ещё и превосходная скорость передвижения. Лайф рассказывал, что на "Армате" был испытан беспилотный режим работы.