Получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубеж

Российский танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт. Документ позволяет вести переговоры о продаже танка за границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя государственной корпорации "Ростех".

— Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений, — заявил собеседник агентства в кулуарах форума "Армия-2020".

В "Ростехе" отметили, что разработчики решили задачу значительного улучшения всех боевых характеристик. Главными преимуществами бронемашины являются защищённость экипажа, могущество вооружения и высокая мобильность.