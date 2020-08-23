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Получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубеж

По возможностям и параметрам бронемашина существенно превосходит многие боевые машины.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Российский танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт. Документ позволяет вести переговоры о продаже танка за границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя государственной корпорации "Ростех".

Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений, — заявил собеседник агентства в кулуарах форума "Армия-2020".

В "Ростехе" отметили, что разработчики решили задачу значительного улучшения всех боевых характеристик. Главными преимуществами бронемашины являются защищённость экипажа, могущество вооружения и высокая мобильность.

Стало известно, когда войска начнут получать танки "Армата"

Боевые машины были испытаны в Сирии, что скажется на их "финальном облике".

"Армата" создана на Уралвагонзаводе. Одним из главных достоинств является броня. По словам разработчиков, у танка ещё и превосходная скорость передвижения. Лайф рассказывал, что на "Армате" был испытан беспилотный режим работы.

Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие

Без такого материала танкист может поскользнуться, взбираясь на машину или выполняя работы по её обслуживанию.

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