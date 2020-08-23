"Всё расписано по минутам". Азиза ответила недовольным тем, как хоронили Легкоступову

Певица Азиза ответила на претензии фанатов певицы Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон артистки. На церемонии прощания поклонникам разрешили подойти к гробу с умершей, но не дали проводить исполнительницу в последний путь.

Около часа фанаты терпеливо ждали на улице, планируя устроить Легкоступовой оглушительные прощальные овации, однако гроб с телом певицы к ним так и не вынесли. Из-за этого поклонники обвинили родных и близких певицы в том, что им не дали достойно проводить артистку.

Ясность в ситуацию решила внести Азиза, которая присутствовала на похоронах подруги. Она пояснила, что время было ограничено высокой стоимостью аренды зала прощаний.

— Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то ещё. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной, — сказала артистка в комментарии "Собеседнику".

Азиза отметила, что похороны прошли достойно, и призналась, что до сих пор не может поверить в смерть Легкоступовой.

— К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Ещё полчаса на отпевание. Всё расписано по минутам, — добавила она.

Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.