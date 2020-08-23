"Всё расписано по минутам". Азиза ответила недовольным тем, как хоронили Легкоступову

Певица Азиза ответила на претензии фанатов певицы Валентины Легкоступовой, касающиеся организации похорон артистки. На церемонии прощания поклонникам разрешили подойти к гробу с умершей, но не дали проводить исполнительницу в последний путь.
Около часа фанаты терпеливо ждали на улице, планируя устроить Легкоступовой оглушительные прощальные овации, однако гроб с телом певицы к ним так и не вынесли. Из-за этого поклонники обвинили родных и близких певицы в том, что им не дали достойно проводить артистку.
Ясность в ситуацию решила внести Азиза, которая присутствовала на похоронах подруги. Она пояснила, что время было ограничено высокой стоимостью аренды зала прощаний.
— Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то ещё. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной, — сказала артистка в комментарии "Собеседнику".
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Азиза отметила, что похороны прошли достойно, и призналась, что до сих пор не может поверить в смерть Легкоступовой.
— К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Ещё полчаса на отпевание. Всё расписано по минутам, — добавила она.
Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.
Валентину Легкоступову кремировалиПрощание с артисткой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище.
Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Артистка вскоре умерла в возрасте 54 лет.