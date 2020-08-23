Российские школьники рассказали, как относятся к удалёнке

Почти половина российских школьников стали больше ценить очное обучение после того, как пандемия коронавирусной инфекции вынудила школы перейти на дистанционную форму. Такие данные следуют из результатов опроса онлайн-школы Skysmart.

Как сообщает телеканал RT, поддержало удалённое обучение 24% школьников, ещё 27% не смогли ответить. При этом каждый пятый опрошенный хотел бы, чтобы образование стало наполовину дистанционным, однако в таком случае должны быть выполнены несколько условий, в частности, все школьники должны быть обеспечены компьютерами и интернетом, а цифровые инструменты для обучения должны работать исправно.

Почти треть школьников (30%) назвали главным достоинством очного обучения то, что учителя лучше объясняли материал. Для 29% детей важным плюсом традиционного образования стало живое общение с одноклассниками, для 11% — с преподавателями. Главным недостатком очного обучения оказалась необходимость раннего подъёма. Об этом высказался каждый четвёртый школьник. Всего в опросе принимали участие 1300 человек со всей страны.