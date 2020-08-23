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Раскрыта стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

Передача корабля в ВМФ России запланирована на 2022 год.

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Фото © ТАСС / Лев Федосеев

На восстановление российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потребуется 350 миллионов рублей. Такую цифру по итогам подсчёта суммы ущерба от пожара сегодня назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Общий бюджет находится в диапазоне 300–350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", — приводит слова Рахманова ТАСС.

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Вооружение представляет собой пулемёт с тепловизорным прицелом и лазерным дальнометром.

Глава ОСК добавил, что восстановительные работы на корабле идут уже сейчас, а сам крейсер планируется передать в ВМФ России в 2022 году. Докование "Адмирала Кузнецова" должно состояться летом 2021 года во временном доке, который к 2023 году будет переделан в сооружение для регулярной работы с кораблями Северного флота.

Напомним, тяжёлый авианесущий крейсер был передан Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) для проведения ремонтных работ и модернизации в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. Пожар на корабле произошёл 12 декабря 2019 года в Мурманске. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух погибших.

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