Раскрыта стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова" после пожара

На восстановление российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потребуется 350 миллионов рублей. Такую цифру по итогам подсчёта суммы ущерба от пожара сегодня назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

— Общий бюджет находится в диапазоне 300–350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", — приводит слова Рахманова ТАСС.

Глава ОСК добавил, что восстановительные работы на корабле идут уже сейчас, а сам крейсер планируется передать в ВМФ России в 2022 году. Докование "Адмирала Кузнецова" должно состояться летом 2021 года во временном доке, который к 2023 году будет переделан в сооружение для регулярной работы с кораблями Северного флота.