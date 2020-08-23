В России создали уникальный буксировщик военных водолазов — видео

В России по заданию Военно-морского флота создали перспективный буксировщик военных водолазов "Спрут". Разработка и изготовление опытного образца, который впервые покажут на форуме "Армия-2020", велись на заводе "Буревестник", рассказал ТАСС гендиректор предприятия Сергей Старостин.

Как отмечается, "Спрут" создали в рекордно короткие сроки: предложение от ВМФ о производстве подводного средства движения для водолазов лёгкого типа поступило в апреле 2020 года. По параметрам аппарат превосходит все предъявленные в технических требованиях запросы флота. Он способен разогнаться до 4,5 узла (более 8 км/ч), рабочая глубина погружения составляет 60 метров.

Масса "Спрута" с аккумуляторными батареями составляет 34 килограмма, в то время как похожие современные немецкие аппараты Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 весят по 40 и 42 килограмма соответственно.

Отечественную разработку можно применять для охраны портов, мостов, АЭС и ГЭС, а также в зоне чрезвычайных ситуаций, где необходима оперативная доставка людей и грузов под водой. Конструкторы не исключают создание беспилотной модификации аппарата.