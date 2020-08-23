Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались сторонниками ИГИЛ

Двое ликвидированных в Ингушетии боевиков оказались сторонниками террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). В ходе контр-террористической операции никто из сотрудников правоохранительных органов и спецслужб не пострадал.