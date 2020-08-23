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Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались сторонниками ИГИЛ

Во время контртеррористической операции никто из силовиков не пострадал.

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Фото © ЕФСС / ЦОС ФСБ РФ

Двое ликвидированных в Ингушетии боевиков оказались сторонниками террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). В ходе контр-террористической операции никто из сотрудников правоохранительных органов и спецслужб не пострадал.

В Ингушетии введён режим контртеррористической операции

Представители правоохранительных органов призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, двух участников незаконных вооружённых формирований сотрудники ФСБ России ликвидировали в селе Троицкое. Преступники пытались оказать вооружённое сопротивление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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