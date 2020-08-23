Учёные нашли связь между грязным воздухом и болезнями сердца

Чем сильнее уровень загрязнения воздуха, тем больше сердечно-сосудистых заболеваний выявляется у местных жителей. Такую прямую закономерность выявили кардиологи из Университета Case Western Reserve в американском Кливленде. В опубликованных на страницах медицинского издания Journal of Clinical Investigation результатах исследования говорится, что ухудшение качества воздуха также ведёт к развитию и иных заболеваний, например диабета.

Как рассказал руководитель проекта, директор Института сердечно-сосудистых исследований Университета Case Western Reserve Санджай Раджагопалан, врачи взяли три группы лабораторных мышей. Первую правильно кормили и подавали в террариум только чистый воздух. Во втором воздух тоже был чист, но мыши получали питание, усиленное жирами. Третья группа мышей находилась в террариуме с грязным воздухом.

— В нашем исследовании, имитирующем отравление окружающей среды в Нью-Дели и Пекине, мы насытили воздух мелкими частицами РМ2,5 (размер до 2,5 микрона), которые возникают при воздействии на окружающую среду автомобильных выхлопов, промышленных выбросов, продуктов жизнедеятельности человека, — заявил учёный.

В течение 24 недель специалисты наблюдали за состоянием подопытных. За это время состояние мышей из второй и третьей групп сильно ухудшилось. У грызунов начали развиваться диабет и разрушительные процессы в сердечно-сосудистой системе.

— Наше исследование — практически первое, показавшее изменение генома под воздействием отравленного воздуха. Хорошая новость заключается в том, что впоследствии при вдыхании чистого воздуха патологические изменения практически редуцируются и организм животного начинает функционировать в полную силу, — отметил Раджагопалан.

Учёные отмечают, что избежать неблагоприятных последствий от загрязнения воздуха можно благодаря респираторным маскам. Также специалисты рекомендуют чаще менять фильтры кондиционера в квартире и автомобиле, в случае сильной загазованности отказываться от открытия окон в доме. А людям с избыточным весом рекомендуются занятия физическими упражнениями, они же должны следить за уровнем сахара в крови.