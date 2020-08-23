Телеведущий Ларри Кинг рассказал о смерти двух своих детей

Легендарный американский телеведущий Ларри Кинг рассказал о том, что недавно потерял сразу двух детей, которые скончались с разницей в несколько недель. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

Приёмный 65-летний Энди Кинг умер от сердечного приступа 28 июля. А буквально несколько дней назад, 20 августа, скончалась 52-летняя дочь ведущего Чайа Кинг. Недавно врачи диагностировали у неё рак лёгких. Ларри поблагодарил неравнодушных за сочувствие и добавил, что его семье нужно некоторое время, чтобы прийти в себя после потери.

— Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребёнка, — добавил телеведущий.