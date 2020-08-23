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Путин обратился к участникам и гостям форума "Армия-2020" — видео

Глава государства пожелал им успехов.

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Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин приветствовал организаторов, участников и гостей международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр. Российский лидер отметил, что в этом году масштабные мероприятия стартовали одновременно, и выразил уверенность в том, что от этого их программы только выиграют.

Путин уточнил, что многочисленные гости смогут увидеть возможности российских Вооружённых сил и познакомиться с новейшими достижениями оборонной промышленности страны.

В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнёрские инициативы, — подчеркнул глава государства.

Новейшую российскую военную технику представят на форуме "Армия-2020" в ЮВО

В числе образцов — станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол".

Путин указал на важность выстраивания доверительных отношений в сфере военно-технического сотрудничества и безопасности. Он отметил, что Армейские международные игры служат укреплению дружеских связей и открытому доброжелательному обмену опытом.

Главное, что состязание Армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами. Рассчитываю, что российские команды — участники будут действовать как всегда слаженно и чётко, — добавил президент.

Путин выразил уверенность, что мероприятия будут яркими и значительными, послужат укреплению межгосударственных связей в сфере обороны. Участникам и гостям он пожелал успехов.

Напомним, на форуме "Армия-2020" среди прочего впервые представят перспективный буксировщик военных водолазов "Спрут". Разработкой и изготовлением аппарата занимался завод "Буревестник".

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