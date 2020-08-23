Путин обратился к участникам и гостям форума "Армия-2020" — видео

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Президент России Владимир Путин приветствовал организаторов, участников и гостей международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр. Российский лидер отметил, что в этом году масштабные мероприятия стартовали одновременно, и выразил уверенность в том, что от этого их программы только выиграют.

Путин уточнил, что многочисленные гости смогут увидеть возможности российских Вооружённых сил и познакомиться с новейшими достижениями оборонной промышленности страны.

— В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнёрские инициативы, — подчеркнул глава государства.

Путин указал на важность выстраивания доверительных отношений в сфере военно-технического сотрудничества и безопасности. Он отметил, что Армейские международные игры служат укреплению дружеских связей и открытому доброжелательному обмену опытом.

— Главное, что состязание Армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами. Рассчитываю, что российские команды — участники будут действовать как всегда слаженно и чётко, — добавил президент.

Путин выразил уверенность, что мероприятия будут яркими и значительными, послужат укреплению межгосударственных связей в сфере обороны. Участникам и гостям он пожелал успехов.