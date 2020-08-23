Мантуров пообещал выпуск миллионов доз вакцины от CoViD-19 к концу года

К концу 2020 года Россия планирует ежемесячно выпускать 1,5 – 2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, наработка к концу августа составит 30 тысяч вакцин.

— С сентября мы будем кратно наращивать объёмы и должны выйти на производство порядка 1,5 – 2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объёмы до шести миллионов в месяц совокупно, — заявил министр.

Мантуров добавил, что на фоне эпидемии CoVID-19 отечественные предприятия перешли на выпуск 3000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких ежемесячно. Раньше каждый месяц производили около 60 аппаратов ИВЛ.