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Мантуров пообещал выпуск миллионов доз вакцины от CoViD-19 к концу года

Постепенно объём нарастят до шести миллионов доз в месяц.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

К концу 2020 года Россия планирует ежемесячно выпускать 1,5 – 2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, наработка к концу августа составит 30 тысяч вакцин.

С сентября мы будем кратно наращивать объёмы и должны выйти на производство порядка 1,5 – 2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объёмы до шести миллионов в месяц совокупно, — заявил министр.

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Одна вакцина в стране уже зарегистрирована и ещё несколько в работе.

Мантуров добавил, что на фоне эпидемии CoVID-19 отечественные предприятия перешли на выпуск 3000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких ежемесячно. Раньше каждый месяц производили около 60 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 23 миллиона. Наибольшее число пациентов с инфекцией было выявлено в Соединённых Штатах — свыше 5,6 миллиона человек.

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