Дышишь, но не чувствуешь запахов. Как отличить ковидную потерю обоняния от обычной простуды

Учёные назвали способ определить коронавирус при потере обоняния, пишет Rhinology. По данным издания, самый серьёзный повод подозревать CoViD-19 в случае такого симптома — отсутствие заложенности носа. Кроме того, недавний эксперимент позволил найти и другие отличия ковидной аносмии от простудной.
Кажется, пахнет коронавирусом. Что делать, если пропало обоняние?По словам отоларинголога, во время эпидемии на это стали жаловаться во много раз больше людей, чем раньше. Причём никакого насморка и вообще недомогания у них нет.
Сообщается, что исследователи сравнили способность чувствовать запахи у трёх групп людей: пациентов с подтверждённым CoViD-19, болеющих обычной простудой и совершенно здоровых. Восприимчивость обонятельных рецепторов у них измерили с помощью специальных устройств. Выяснилось, что при ковиде запахи ощущаются заметно хуже, чем при ОРВИ.
Кроме того, тест показал, что коронавирус сильнее влияет и на чувство вкуса. Отмечается, что особенно слабо воспринимается сладкое и горькое.
Учёные раскрыли причину потери обоняния при коронавирусеДо сих пор считалось, что CoViD-19 уничтожает отвечающие за запахи нейроны.
Остаётся не совсем ясным, как результаты этого эксперимента можно применить на практике. Даже при наличии нужного прибора нельзя сделать однозначный вывод на основе полученных данных измерений — необходимо сравнить их с тем, что устройство показывало бы при простуде. Однако можно сделать вывод, что ковид может оказаться причиной потери обоняния в двух случаях: если нет насморка и если запахи и вкусы ощущаются намного хуже, чем во время ОРВИ или гриппа.