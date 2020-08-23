Дышишь, но не чувствуешь запахов. Как отличить ковидную потерю обоняния от обычной простуды

По словам отоларинголога, во время эпидемии на это стали жаловаться во много раз больше людей, чем раньше. Причём никакого насморка и вообще недомогания у них нет.

Кажется, пахнет коронавирусом. Что делать, если пропало обоняние? По словам отоларинголога, во время эпидемии на это стали жаловаться во много раз больше людей, чем раньше. Причём никакого насморка и вообще недомогания у них нет.

Сообщается, что исследователи сравнили способность чувствовать запахи у трёх групп людей: пациентов с подтверждённым CoViD-19, болеющих обычной простудой и совершенно здоровых. Восприимчивость обонятельных рецепторов у них измерили с помощью специальных устройств. Выяснилось, что при ковиде запахи ощущаются заметно хуже, чем при ОРВИ.

Остаётся не совсем ясным, как результаты этого эксперимента можно применить на практике. Даже при наличии нужного прибора нельзя сделать однозначный вывод на основе полученных данных измерений — необходимо сравнить их с тем, что устройство показывало бы при простуде. Однако можно сделать вывод, что ковид может оказаться причиной потери обоняния в двух случаях: если нет насморка и если запахи и вкусы ощущаются намного хуже, чем во время ОРВИ или гриппа.