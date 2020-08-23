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Владелица протараненного авто в Екатеринбурге назвала виновника аварии

Его уже задержали.

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Владелица автомобиля Hyundai Sonata, который был атакован у здания цирка Екатеринбурга в воскресенье, рассказала, что аварию устроил её муж. Об этом сообщает E1.

По словам Екатерины, официально они ещё не разведены, однако расстались и подобным образом мужчина хотел отомстить ей. В обед супруг написал женщине СМС со словами "Живи счастливо", а после приехал к цирку на своём кроссовере Audi Q7 и стал таранить автомобиль супруги. Знакомый Екатерины рассказал, что её муж не пил 16 лет, а накануне выпил.

Отомстил бывшей? В Екатеринбурге водитель кроссовера методично таранил легковушку — видео

В результате оказалась задета ещё одна машина.

Правоохранителям удалось задержать горе-мужа. Его направили на медицинское освидетельствование, так как он отказался проходить его на месте. Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД, при себе у мужчины не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль.

Ранее Лайф сообщал, как "продуманная" жена отомстила мужу и залила PlayStation суперклеем.

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