Владелица протараненного авто в Екатеринбурге назвала виновника аварии

Владелица автомобиля Hyundai Sonata, который был атакован у здания цирка Екатеринбурга в воскресенье, рассказала, что аварию устроил её муж. Об этом сообщает E1.

По словам Екатерины, официально они ещё не разведены, однако расстались и подобным образом мужчина хотел отомстить ей. В обед супруг написал женщине СМС со словами "Живи счастливо", а после приехал к цирку на своём кроссовере Audi Q7 и стал таранить автомобиль супруги. Знакомый Екатерины рассказал, что её муж не пил 16 лет, а накануне выпил.

Правоохранителям удалось задержать горе-мужа. Его направили на медицинское освидетельствование, так как он отказался проходить его на месте. Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД, при себе у мужчины не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль.