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Отомстил бывшей? В Екатеринбурге водитель кроссовера методично таранил легковушку — видео

В результате оказалась задета ещё одна машина.

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Видео © Instagram / e1.news

В Екатеринбурге водитель кроссовера Audi Q7 намеренно таранил автомобиль Hyundai Sonata, припаркованный у здания местного цирка. Инцидент засняли на видео очевидцы, передаёт E1.ru.

По словам читательницы портала, водитель немецкой машины резко въехал в южнокорейскую легковушку, перекинул её через бордюр, развернулся и вновь таранил Hyundai. В результате Sonata задела соседний автомобиль.

Фото © E1.ru

Водителя Audi это не остановило. Он совершил круг по парковке, врезался в Hyundai, а вскоре то ли потерял сознание, то ли уснул. В причинах его поступка разбираются правоохранители. Очевидцы предположили, что он мстил бывшей супруге.

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