Отомстил бывшей? В Екатеринбурге водитель кроссовера методично таранил легковушку — видео

По словам читательницы портала, водитель немецкой машины резко въехал в южнокорейскую легковушку, перекинул её через бордюр, развернулся и вновь таранил Hyundai. В результате Sonata задела соседний автомобиль.

Водителя Audi это не остановило. Он совершил круг по парковке, врезался в Hyundai, а вскоре то ли потерял сознание, то ли уснул. В причинах его поступка разбираются правоохранители. Очевидцы предположили, что он мстил бывшей супруге.