В Луизиане начались беспорядки после убийства темнокожего мужчины полицейскими — видео

Let’s gooo Lafayette!!!!! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/3Y5MGwpY37— richcurlzzzz (@richcurllzzzzz) August 22, 2020
В американском городе Лафайет в штате Луизиана начались беспорядки после того, как полицейские застрелили темнокожего местного жителя во время попытки задержания. Десятки человек перекрыли некоторые дороги.
On the corner of Evangeline Thruway and Willow Street in #Lafayette #Louisiana! Justice for #TrayfordPellerin pic.twitter.com/5XiFSZmm5M— John Weatherall III (@johneweatherall) August 23, 2020
Днём люди скандировал лозунги против полиции, и требовали справедливости. Протестующие связывают смерть Трэйфорда Пеллерина с гибелью Джорджа Флойда, также спровоцировавшей масштабные беспорядки и погромы в стране.
Tear gas has been deployed against citizens protesting a police shooting in Lafayette. @theadvocateaca pic.twitter.com/fJCKNXKfgs— Kristin Askelson (@kaskelson) August 23, 2020
К ночи акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать граждан.
В США полицейские не смогли задержать афроамериканца и застрелили его — видеоПравозащитники назвали их действия беспределом по отношению к темнокожим.
Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела обстоятельств смерти их родственника.