В Луизиане начались беспорядки после убийства темнокожего мужчины полицейскими — видео

В американском городе Лафайет в штате Луизиана начались беспорядки после того, как полицейские застрелили темнокожего местного жителя во время попытки задержания. Десятки человек перекрыли некоторые дороги.

On the corner of Evangeline Thruway and Willow Street in #Lafayette #Louisiana! Justice for #TrayfordPellerin pic.twitter.com/5XiFSZmm5M — John Weatherall III (@johneweatherall) August 23, 2020

Днём люди скандировал лозунги против полиции, и требовали справедливости. Протестующие связывают смерть Трэйфорда Пеллерина с гибелью Джорджа Флойда, также спровоцировавшей масштабные беспорядки и погромы в стране.

Tear gas has been deployed against citizens protesting a police shooting in Lafayette. @theadvocateaca pic.twitter.com/fJCKNXKfgs — Kristin Askelson (@kaskelson) August 23, 2020

К ночи акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать граждан.