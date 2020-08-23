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В Луизиане начались беспорядки после убийства темнокожего мужчины полицейскими — видео

Полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов движения Black Lives Matter.

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В американском городе Лафайет в штате Луизиана начались беспорядки после того, как полицейские застрелили темнокожего местного жителя во время попытки задержания. Десятки человек перекрыли некоторые дороги.

Днём люди скандировал лозунги против полиции, и требовали справедливости. Протестующие связывают смерть Трэйфорда Пеллерина с гибелью Джорджа Флойда, также спровоцировавшей масштабные беспорядки и погромы в стране.

К ночи акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать граждан.

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Правозащитники назвали их действия беспределом по отношению к темнокожим.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жесткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела обстоятельств смерти их родственника.

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