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В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали уже 120 тысяч жителей

Огонь уничтожил несколько сотен гектаров земли.

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Фото © АР / ТАСС

В Калифорнии из зоны лесных пожаров эвакуировали уже 120 тысяч человек. Об этом сообщает CNN. Лесные пожары в штате бушуют уже десять дней. Погибло шесть человек, сотни семей остались без жилья.

Жителей охваченной пожарами Калифорнии призвали спасаться бегством

Жертвами огня уже стали шесть человек, более 40 пострадали.

Пламенем охвачено почти три тысячи квадратных километров леса. При этом синоптики предсказывают ухудшение ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп уже поручил выделить экстренную денежную помощь пострадавшим.

Ранее Лайф сообщал о том, что американские пожары добрались до Лос-Анджелеса. Там для тушения леса понадобилось около 500 пожарных, 50 единиц техники и девять вертолётов.

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