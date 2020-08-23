В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали уже 120 тысяч жителей

В Калифорнии из зоны лесных пожаров эвакуировали уже 120 тысяч человек. Об этом сообщает CNN. Лесные пожары в штате бушуют уже десять дней. Погибло шесть человек, сотни семей остались без жилья.

Пламенем охвачено почти три тысячи квадратных километров леса. При этом синоптики предсказывают ухудшение ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп уже поручил выделить экстренную денежную помощь пострадавшим.