В Башкирии друзья случайно задушили девочку

Безобидная детская игра завершилась трагедией в Уфе. Там местные жители обнаружили в реке тело восьмилетней девочки. Как сообщает местное телевидение, ребёнка могли случайно задушить сверстники.

Мать забила тревогу накануне вечером, когда девочка не вернулась с прогулки. По данным МВД, дети баловались и случайно передавили подружке сонную артерию. Растерявшись, они решили спрятать тело и скинули его в воду. Главным подозреваемым является 13-летний мальчик. С ним работают следователи.