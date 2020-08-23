В Башкирии друзья случайно задушили девочку

Безобидная детская игра завершилась трагедией в Уфе. Там местные жители обнаружили в реке тело восьмилетней девочки. Как сообщает местное телевидение, ребёнка могли случайно задушить сверстники.
Мать забила тревогу накануне вечером, когда девочка не вернулась с прогулки. По данным МВД, дети баловались и случайно передавили подружке сонную артерию. Растерявшись, они решили спрятать тело и скинули его в воду. Главным подозреваемым является 13-летний мальчик. С ним работают следователи.
Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под ВолгоградомПо предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в препятствие.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саяногорске 18 августа двое малолетних детей ушли гулять и бесследно пропали. Позже тело пятилетней девочки нашёл местный житель на берегу Енисея, тело второго ребёнка нашли в реке на следующий день.