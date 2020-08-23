Зоологи объяснили, как вести себя при встрече с лисой

Период самоизоляции в Москве, связанный с эпидемией коронавируса, расслабил лис. Животные привыкли к отсутствию прохожих на улицах и решили, что ближайшие к лесам и паркам помойки принадлежат им. Ситуация постепенно вернулась в нормальное русло, однако у некоторых зверей привычка бродить по городским улицам осталась, отмечает "Московский комсомолец".

Опасность лис состоит в том, что они являются потенциальными разносчиками бешенства. Поведение их предсказать трудно, животные хитры и умны.

— Во дворе может жить лиса, и вы этого не узнаете. Их популяцию надо контролировать, чтобы не попасть в ситуацию с эпизоотиями бешенства, это может быть крайне опасно, — пояснил зоолог Вадим Мишин.

Ветеринары напомнили москвичам, что о встрече с лисой стоит сообщить специалистам, например, в городской Департамент природопользования. Пытаться кормить хищника не следует — приручить лису невозможно, а с поиском еды она справится сама. Лучший сценарий поведения — проигнорировать животное. При таком раскладе оно, вероятно, вернётся в лес.

Специалисты Мосприроды отметили, что рядом с лисой не нужно делать резких движений. Не стоит и смеяться — хищник может принять улыбку за оскал, то есть призыв к бою. Лучше всего дождаться, пока животное убежит.

— Если она не уходит, не поворачивайтесь к ней спиной, но и не смотрите в глаза. Удаляться от места встречи лучше потихоньку спиной вперёд, — добавили эксперты.