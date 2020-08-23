Танки, самолёты и не только. В Подмосковье стартовал военно-технический форум "Армия-2020"

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В подмосковной Кубинке и парке "Патриот" открылся крупнейший военно-технический форум "Армия-2020", на котором представят новинки военной техники и вооружения. Также сегодня дан старт Армейским международным играм — в состязаниях сразится 156 команд из 32 стран.

В этом году военный форум планируют посетить делегации из 92 государств. На нём будет представлено 28 тысяч образцов вооружений и техники. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума по видеосвязи, а министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с приветственным словом на сцене.

— Более 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников и всё то, что наша оборонная промышленность может сделать для нашей повседневной жизни, чтобы она стала лучше, легче и продуктивнее, — отметил Шойгу.

"Армия-2020" проходит одновременно с Армейскими играми. В военных состязаниях примут участие 156 команд из 32 стран. Впервые в играх примут участие военнослужащие из Афганистана, Катара и Намибии. Соревнования состоятся на военных полигонах пяти стран: России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Узбекистана. Самой зрелищной частью состязаний традиционно станет "Танковый биатлон".