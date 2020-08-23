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После первой ракеты экипаж не погиб. Иран рассказал о записях со сбитого украинского лайнера

Самописцы отключились спустя 19 секунд после первого взрыва.

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Фото © DPA / Picture-alliance

Иран рассказал о расшифровке чёрного ящика самолёта Международных авиалиний Украины, по ошибке сбитого иранскими военными. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане, пишет РИА "Новости".

Речевой самописец записывал ещё 19 секунд после взрыва первой ракеты, — рассказал Зангане.

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В Тегеране уточнили, что это займёт какое-то время.

Он отметил, что вторая ракета попала в самолёт спустя 25 секунд после первой.

Напомним, пассажирский самолёт Международных авиалиний Украины разбился утром 8 января. Он летел из Тегерана в Киев. На борту самолёта находилось 176 человек, среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Все пассажиры самолёта и украинский экипаж погибли.

За несколько часов да катастрофы Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке в ответ на убийство Соединёнными Штатами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Позже иранские власти объяснили, что вооружение находилось в полной боевой готовности.

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