После первой ракеты экипаж не погиб. Иран рассказал о записях со сбитого украинского лайнера

Иран рассказал о расшифровке чёрного ящика самолёта Международных авиалиний Украины, по ошибке сбитого иранскими военными. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане, пишет РИА "Новости".

— Речевой самописец записывал ещё 19 секунд после взрыва первой ракеты, — рассказал Зангане.

Он отметил, что вторая ракета попала в самолёт спустя 25 секунд после первой.

Напомним, пассажирский самолёт Международных авиалиний Украины разбился утром 8 января. Он летел из Тегерана в Киев. На борту самолёта находилось 176 человек, среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Все пассажиры самолёта и украинский экипаж погибли.