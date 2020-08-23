После первой ракеты экипаж не погиб. Иран рассказал о записях со сбитого украинского лайнера

Иран рассказал о расшифровке чёрного ящика самолёта Международных авиалиний Украины, по ошибке сбитого иранскими военными. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане, пишет РИА "Новости".
— Речевой самописец записывал ещё 19 секунд после взрыва первой ракеты, — рассказал Зангане.
Иран согласился на выплату Украине компенсации за сбитый "боинг"В Тегеране уточнили, что это займёт какое-то время.
Он отметил, что вторая ракета попала в самолёт спустя 25 секунд после первой.
Напомним, пассажирский самолёт Международных авиалиний Украины разбился утром 8 января. Он летел из Тегерана в Киев. На борту самолёта находилось 176 человек, среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Все пассажиры самолёта и украинский экипаж погибли.
За несколько часов да катастрофы Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке в ответ на убийство Соединёнными Штатами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Позже иранские власти объяснили, что вооружение находилось в полной боевой готовности.