СМИ узнали об особом статусе Навального в Германии

Блогера Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера". Такой статус ему предоставили для того, чтобы обеспечить круглосуточную охрану возле клиники, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на полицию ФРГ.