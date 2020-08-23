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СМИ узнали об особом статусе Навального в Германии

На сегодняшний день блогер остаётся в коме.

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Фото © RBC / TASS

Блогера Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера". Такой статус ему предоставили для того, чтобы обеспечить круглосуточную охрану возле клиники, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на полицию ФРГ.

Там отметили, что данный шаг не является политическим сигналом для России, а лишь "бюрократической хитростью". Телеканал также добавил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поручил выяснить причину резкого ухудшения состояния Навального.

Врач допустила, что Навальный мог впасть в кому из-за неправильной диеты

Резкое снижение углеводов в организме может привести к снижению уровня глюкозы и голоданию мозга.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса Томск — Москва. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, после чего блогер впал в кому. Предварительным диагнозом назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что резкое ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Ядов в его организме обнаружено не было. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен спецрейсом.

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