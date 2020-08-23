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Масштабный пожар на заводе в Башкирии потушили только через сутки

Пришлось привлекать даже пожарный поезд.

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Более 90 человек и почти 30 единиц техники были задействованы для ликвидации крупного пожара на территории кирпичного завода в городе Давлеканове в Башкирии. Потребовались почти сутки, чтобы полностью уничтожить пламя и подавить очаги горения. За это время выгорели и оказались повреждены огнём около шести тысяч квадратных метров территории предприятия.

22.08.2020 в 14:30 (мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера территориального гарнизона поступило сообщение о выезде сил и средств по рангу пожара "№ 2". <...> 23.08.2020 в 13:58 (мск) — полная ликвидация, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате ЧП нет.

Масштабный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в Башкирии. Огонь охватил тысячи квадратных метров

Работников с предприятия успели эвакуировать.

Ранее Лайф также рассказывал, что в Санкт-Петербурге пожар уничтожил легендарный ресторан "Паруса". В Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области считают, что причиной возгорания стал поджог.

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