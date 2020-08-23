Стало известно, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армии

— Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет на вооружение. Всё, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдёт до конца текущего — в начале следующего года, — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".