Стало известно, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армии

Министерство обороны России примет на вооружение новейший танк Т-14 "Армата" в конце этого — начале следующего года. Такие сроки поставок бронетехники назвал глава Минпромторга Денис Мантуров.
— Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет на вооружение. Всё, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдёт до конца текущего — в начале следующего года, — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".
Мантуров также рассказал, что иностранные заказчики пристально следят за развитием и испытаниями машины. Российские власти уже получили заявки на экспортные поставки танков.
Секретная война "Арматы". Зачем танк Т-14 отправили на боевые действия в СириюБоевое применение российской техники в Сирии — это добрая традиция, которая помогает разработчикам решать сразу несколько задач. Во-первых, реклама собственного продукта, во-вторых, в рамках таких испытаний сразу же "вскрываются" все недочёты и недоработки изделия.
Как сообщал Лайф, ранее танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт, благодаря которому сможет поставляться за рубеж.