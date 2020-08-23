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Стало известно, когда первые танки "Армата" поступят на вооружение Российской армии

По словам министра Дениса Мантурова, уже получено и много экспортных заявок на боевую машину.

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Танк Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Министерство обороны России примет на вооружение новейший танк Т-14 "Армата" в конце этого — начале следующего года. Такие сроки поставок бронетехники назвал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет на вооружение. Всё, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдёт до конца текущего — в начале следующего года, — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

Мантуров также рассказал, что иностранные заказчики пристально следят за развитием и испытаниями машины. Российские власти уже получили заявки на экспортные поставки танков.

Секретная война "Арматы". Зачем танк Т-14 отправили на боевые действия в Сирию

Боевое применение российской техники в Сирии — это добрая традиция, которая помогает разработчикам решать сразу несколько задач. Во-первых, реклама собственного продукта, во-вторых, в рамках таких испытаний сразу же "вскрываются" все недочёты и недоработки изделия.

Как сообщал Лайф, ранее танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт, благодаря которому сможет поставляться за рубеж.

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