Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт — видео

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Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, передаёт телеканал "Звезда".

Испытания прошли 22 августа на аэродроме в Таганроге. Длительность полёта составила два часа 33 минуты. Ракетоносец поднимался на высоту в девять тысяч метров, отметил вице-президент ОООР "Союзмаш России". В течение полёта все системы работали без замечаний.

— Это самолёт с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, — пояснил Слюсарь.

Он отметил, что модернизация позволила в два раза увеличить боевые возможности машины.