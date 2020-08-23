Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт — видео

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Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, передаёт телеканал "Звезда".
Испытания прошли 22 августа на аэродроме в Таганроге. Длительность полёта составила два часа 33 минуты. Ракетоносец поднимался на высоту в девять тысяч метров, отметил вице-президент ОООР "Союзмаш России". В течение полёта все системы работали без замечаний.
— Это самолёт с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, — пояснил Слюсарь.
Получено разрешение на продажу танков "Армата" за рубежПо возможностям и параметрам бронемашина существенно превосходит многие боевые машины.
Он отметил, что модернизация позволила в два раза увеличить боевые возможности машины.
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