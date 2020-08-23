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Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт — видео

Испытания прошли на аэродроме в Таганроге.

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Видео © Министерство обороны России / Телеканал "Звезда"

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт. Об этом рассказал генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, передаёт телеканал "Звезда".

Испытания прошли 22 августа на аэродроме в Таганроге. Длительность полёта составила два часа 33 минуты. Ракетоносец поднимался на высоту в девять тысяч метров, отметил вице-президент ОООР "Союзмаш России". В течение полёта все системы работали без замечаний.

Это самолёт с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, — пояснил Слюсарь.

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По возможностям и параметрам бронемашина существенно превосходит многие боевые машины.

Он отметил, что модернизация позволила в два раза увеличить боевые возможности машины.

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