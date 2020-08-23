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Опубликовано видео спецоперации ФСБ по ликвидации боевиков в Ингушетии

По последним данным, уничтожены оказались трое бандитов.

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Сотрудники ФСБ ликвидировали трёх боевиков в ходе контртеррористической операции в селе Троицкое в Ингушетии. Как уточнили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), силовики окружили дом, где укрывались бандиты, и предложили им сдаться. На это преступники ответили огнём по сотрудникам спецслужбы.

На кадрах с места видно, что спецназу пришлось применять бронеавтомобили и тяжёлое вооружение, чтобы подавить вооружённое сопротивление бандитов. Позднее на месте ликвидации преступников силовики обнаружили целый арсенал оружия.

На месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства, — уточнили в НАК.

Также представители НАК добавили, что в ходе боя с боевиками ранения получили двое спецназовцев. Они госпитализированы. Пострадавших и жертв среди гражданских нет.

В Ингушетии ликвидированы двое боевиков. Опубликовано оперативное видео

По предварительным данным, бандиты были причастны к серии нападений на силовиков.

Как сообщал Лайф, с раннего утра 23 августа в Сунженском районе Ингушетии был введён режим конттртеррористической операции. Позднее стало известно о ликвидации в районе двух боевиков. По данным следствия, они были сторонниками террористической группировки ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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