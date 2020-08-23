Певица Наталья Штурм предложила сделать украшение из праха Легкоступовой

Певица Наталья Штурм предложила увековечить прах заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой и сделать из него несколько кулонов. Такую идею она высказала в интервью Пятому каналу.

По словам певицы, такие украшения производят в Китае. Она уверена, что это поможет семье усопшей перенести потерю близкого человека.

— Это достаточно дорогое удовольствие. Драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация не будет лишней, — сказала Штурм.

Также артистка заметила, что сама не была бы против после смерти стать украшением для своих родных. По её мнению, она так сможет уберечь близких от бед.

Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.