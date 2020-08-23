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Певица Наталья Штурм предложила сделать украшение из праха Легкоступовой

По её мнению, это поможет семье перенести утрату.

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Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Певица Наталья Штурм предложила увековечить прах заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой и сделать из него несколько кулонов. Такую идею она высказала в интервью Пятому каналу.

По словам певицы, такие украшения производят в Китае. Она уверена, что это поможет семье усопшей перенести потерю близкого человека.

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Поклонники хотели устроить артистке прощальные овации, однако гроб с телом исполнительницы к ним не вынесли.

Это достаточно дорогое удовольствие. Драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация не будет лишней, — сказала Штурм.

Также артистка заметила, что сама не была бы против после смерти стать украшением для своих родных. По её мнению, она так сможет уберечь близких от бед.

Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.

Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Артистка вскоре умерла в возрасте 54 лет.

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