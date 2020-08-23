В крымском детдоме обнаружили истощённого двухлетнего ребёнка

В крымском доме для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики обнаружили истощённого двухлетнего ребёнка. Об этом сообщила общественная организация "Наша надежда" в "Фейсбуке".

Отмечается, что у ребёнка зафиксировали рахит, копчиковый свищ и деформацию черепа от того, что его не переворачивали. Мальчик не может стоять, сидеть, ходить и разговаривать. Малыша уже госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту ненадлежащего ухода за ребёнком. Надзорное ведомство даст оценку условиям, в которых содержатся воспитанники детского учреждения. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.