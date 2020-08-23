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В крымском детдоме обнаружили истощённого двухлетнего ребёнка

Мальчик не может ходить, стоять и даже сидеть.

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Фото © Facebook / КРБОО "Наша надежда"

В крымском доме для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики обнаружили истощённого двухлетнего ребёнка. Об этом сообщила общественная организация "Наша надежда" в "Фейсбуке".

Отмечается, что у ребёнка зафиксировали рахит, копчиковый свищ и деформацию черепа от того, что его не переворачивали. Мальчик не может стоять, сидеть, ходить и разговаривать. Малыша уже госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту ненадлежащего ухода за ребёнком. Надзорное ведомство даст оценку условиям, в которых содержатся воспитанники детского учреждения. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

"Физически окрепла, адаптировалась". Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую нашли истощённой в приёмной семье

Ребёнку подобрали очки, и теперь она не щурится. А скоро ещё привезут и специальную обувь.

А в начале лета Лайф рассказывал не менее шокирующую историю, которая произошла в Брянске. Там обнаружили истощённую семилетнюю девочку. На момент госпитализации она весила всего девять килограмм и даже не могла проглатывать еду. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что случившееся — результат бездействия органов системы профилактики. На приёмную мать ребёнка завели уголовное дело по нескольким статьям.

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