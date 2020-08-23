Два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Карелии

На автодороге "Кола" в Карелии произошло лобовое столкновение двух легковых машин, в результате погибло два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения, где его авто врезалось в Volkswagen Polo. В результате водитель немецкой машины и пассажир погибли. Ещё два человека из автомобиля Volkswagen, женщина и девятилетний ребёнок, а также водитель KIA были госпитализированы.
Фото © МЧС России
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В ликвидации последствий ДТП участвовало 14 человек и шесть единиц техники.
Оказались зажаты в салоне авто. На Кубани три человека погибли при лобовом столкновении легковушекЕщё пятеро были госпитализированы.
Ранее при лобовом столкновении машин на трассе в Красноярском крае погибло четыре человека.