Два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Карелии

На автодороге "Кола" в Карелии произошло лобовое столкновение двух легковых машин, в результате погибло два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения, где его авто врезалось в Volkswagen Polo. В результате водитель немецкой машины и пассажир погибли. Ещё два человека из автомобиля Volkswagen, женщина и девятилетний ребёнок, а также водитель KIA были госпитализированы.

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В ликвидации последствий ДТП участвовало 14 человек и шесть единиц техники.