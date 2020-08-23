Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Два человека погибли при столкновении легковушек на трассе в Карелии

Ещё трое, в том числе ребёнок, были доставлены в больницу.

432
Post cover

Фото © МЧС России

На автодороге "Кола" в Карелии произошло лобовое столкновение двух легковых машин, в результате погибло два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения, где его авто врезалось в Volkswagen Polo. В результате водитель немецкой машины и пассажир погибли. Ещё два человека из автомобиля Volkswagen, женщина и девятилетний ребёнок, а также водитель KIA были госпитализированы.

Фото © МЧС России

1 / 2

В ликвидации последствий ДТП участвовало 14 человек и шесть единиц техники.

Оказались зажаты в салоне авто. На Кубани три человека погибли при лобовом столкновении легковушек

Ещё пятеро были госпитализированы.

Ранее при лобовом столкновении машин на трассе в Красноярском крае погибло четыре человека.

Выбор редакции

Loading...