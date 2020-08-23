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Оказались зажаты в салоне авто. На Кубани три человека погибли при лобовом столкновении легковушек

Ещё пятеро были госпитализированы.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Лобовое столкновение автомобилей Hyundai Sonata и Nissan Wingroad произошло в Славянском районе.

По данным Лайфа, в корейском авто ехала семья из трёх человек. После сильного удара женщина оказалась зажата в машине, доставать её пришлось спасателям. Её вместе с мужем и дочерью с травмами различной степени тяжести отвезли в районную больницу.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В автомобиле Nissan ехало пятеро взрослых, всех их после аварии зажало в салоне. В результате водитель и двое пассажиров погибли, ещё двое получили травмы. Пострадавших в бессознательном состоянии отправили в медучреждение.

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