Названы пять популярных продуктов, ошибочно считающихся полезными

Далеко не вся еда, которую мы привыкли считать здоровой, на самом деле обладает полезными свойствами. Так, исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", эксперт по питанию Зинаида Медведева назвала пять популярных и якобы полезных продуктов, которые вполне могут навредить здоровью.

Первыми в списке оказались протеиновые батончики. Маркетологи уверяют, что содержащийся в них протеин полезен для здоровья, но забывают уточнить, что помимо белка в этом продукте также присутствует большое количество сахара, из-за чего после употребления в организме резко вырабатывается инсулин, расшатывая метаболизм.

Вторым продуктом с мнимой полезностью оказалась спортивная вода с витаминами. Если внимательно прочесть этикетку, то можно обнаружить упоминание глюкозы и фруктозы. Содержание второй иногда можно сопоставить с Кока-Колой, которую полезной никто не считает. Кроме того, фруктоза может вызвать проблемы с кишечником вплоть до рака.

Третьим продуктом в списке неожиданно стали йогурты. Однако стоит отметить, что речь идёт не об обычных йогуртах, а о тех, что идут с фруктовыми наполнителями. Чаще всего вместо фруктов в таких продуктах используют консервированное фруктовое пюре, а в качестве консерванта выступает всё тот же сахар.

Следующим потенциально продуктом Медведева назвала мясо. Оказалось, что переработанное красное мясо внесено Международным агентством по изучению рака в список канцерогенов. К таким продуктам относятся сосиски, сардельки, колбаса, копченая грудка и многое другое.

Последним продуктом, ошибочно считающимся полезным, оказалось сливочное масло. Норма потребления сливочного масла в день — 10 граммов, однако знают об этом лишь единицы. Поэтому сливочное масло добавляется в кашу, бутерброды, на нём жарят другие продукты, тем самым превышая суточную дозу во много раз. Масло способно повысить уровень холестерина в крови, что негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Следствием этого может стать развитие инфаркта или инсульта.