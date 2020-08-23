Более 30 штрафов за год. В Дептрансе рассказали о грузовике, столкнувшемся с автобусом в Москве

Свыше 30 штрафов с начала года, включая 27 за превышение скорости, числится за грузовиком, столкнувшимся с автобусом на Калужском шоссе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.
— С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — 6 и 1 — за пересечение сплошной, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Число погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Грузии возросло до 17По словам очевидцев, машина двигалась с большой скоростью, врезалась в пустой легковой автомобиль и рухнула в обрыв.
Напомним, ДТП произошло вечером в воскресенье. По данным Дептранса, пострадало 12 человек. Согласно предварительной информации, виновником инцидента является 27-летний водитель грузовика.