Более 30 штрафов за год. В Дептрансе рассказали о грузовике, столкнувшемся с автобусом в Москве

Свыше 30 штрафов с начала года, включая 27 за превышение скорости, числится за грузовиком, столкнувшимся с автобусом на Калужском шоссе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

— С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — 6 и 1 — за пересечение сплошной, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.