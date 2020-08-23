"Заметить было просто невозможно". Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

Жительницу Казани укусил скорпион, оказавшийся в винограде, купленном в одном из супермаркетов города. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
— Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает, — цитирует ТАСС представительницу ведомства.
Отмечается, что женщина поступила в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 в состоянии средней степени тяжести.
Прижигать и отсасывать почти бессмысленно. Россиянам рассказали, что делать при укусе змеиОказать необходимую в таком случае помощь могут только в больнице.
На своей странице в соцсети она рассказала, что заметить паукообразное в кисти ветки было "просто невозможно". Скорпион сидел тихо, без движения и просто слился цветом с виноградом. Разбирательств с магазином, по её словам, не было.
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Ранее аллерголог посоветовала не расчёсывать комариные укусы из-за риска инфекционных болезней.