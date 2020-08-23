"Заметить было просто невозможно". Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

Жительницу Казани укусил скорпион, оказавшийся в винограде, купленном в одном из супермаркетов города. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Прижигать и отсасывать почти бессмысленно. Россиянам рассказали, что делать при укусе змеи Оказать необходимую в таком случае помощь могут только в больнице.

На своей странице в соцсети она рассказала, что заметить паукообразное в кисти ветки было "просто невозможно". Скорпион сидел тихо, без движения и просто слился цветом с виноградом. Разбирательств с магазином, по её словам, не было.