Путин наградил космонавта Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени инструктора-космонавта-испытателя, командира отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" Олега Кононенко. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
В тексте документа глава государства отмечает мужество и высокий профессионализм Кононенко, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства.
Российские космонавты приютили американца в своём сегменте МКСНа станции до сих пор не выяснили, откуда происходит утечка кислорода.
Олег Кононенко родился в 1964 году в Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности "двигатели летательных аппаратов". Затем будущий космонавт работал в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (Самара), где дослужился до ведущего инженера-конструктора. В 1996 году стал кандидатом в космонавты-испытатели. Свой первый полёт мужчина совершил в 2008 году. Спустя год Кононенко присвоили звание Героя Российской Федерации. Также он награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За заслуги в освоении космоса" и медалью Героя Туркменистана "Алтый Ай".
В прошлом году Кононенко установил рекорд пребывания на МКС.