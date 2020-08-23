Путин наградил космонавта Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Олег Кононенко родился в 1964 году в Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности "двигатели летательных аппаратов". Затем будущий космонавт работал в Центральном специализированном конструкторском бюро в Куйбышеве (Самара), где дослужился до ведущего инженера-конструктора. В 1996 году стал кандидатом в космонавты-испытатели. Свой первый полёт мужчина совершил в 2008 году. Спустя год Кононенко присвоили звание Героя Российской Федерации. Также он награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За заслуги в освоении космоса" и медалью Героя Туркменистана "Алтый Ай".