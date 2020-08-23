Московский реаниматолог — об окружении Навального в Омске: Разыгрывало информационную вакханалию

Реаниматолог Борис Теплых из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, который был экстренно направлен из Москвы в Омск после госпитализации там блогера Алексея Навального, прокомментировал эту ситуацию. Он обратил внимание на то, как в той ситуации себя повело окружение Навального.
"Прекратить травлю". Врач вступился за омских коллег из-за критики в их адрес после госпитализации НавальногоХаос вокруг ситуации с блогером мешал медикам выполнять свою работу.
— Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех, — отметил Теплых.
Он уточнил, что у врачей диагноз был не сразу, но отрабатываемые версии сообщали семье. "Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим", — отметил медик. А "транслировалось всё наоборот".
Как и многих других коллег, Бориса Теплых удивила позиция окружения Начального. Когда российские врачи дали добро на транспортировку блогера в Германию, однако немецкие медики решили дожидаться утра, чтобы пилоты отдохнули.
— И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей? — задаёт риторический вопрос медик.
Напомним, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелёта по маршруту Томск — Москва. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер впал в кому. Предварительным диагнозом медики назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Сейчас блогер находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану.