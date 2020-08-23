Московский реаниматолог — об окружении Навального в Омске: Разыгрывало информационную вакханалию

Реаниматолог Борис Теплых из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, который был экстренно направлен из Москвы в Омск после госпитализации там блогера Алексея Навального, прокомментировал эту ситуацию. Он обратил внимание на то, как в той ситуации себя повело окружение Навального.

— Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех, — отметил Теплых.

Он уточнил, что у врачей диагноз был не сразу, но отрабатываемые версии сообщали семье. "Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим", — отметил медик. А "транслировалось всё наоборот".

Как и многих других коллег, Бориса Теплых удивила позиция окружения Начального. Когда российские врачи дали добро на транспортировку блогера в Германию, однако немецкие медики решили дожидаться утра, чтобы пилоты отдохнули.