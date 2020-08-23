Таинственные посылки с семенами из Китая стали получать жители ещё нескольких стран

Жители ряда западных стран, в частности Франции, Израиля, Великобритании и Канады, тоже стали получать таинственные посылки из Китая, которые они не заказывали. Об этом сообщает Le Parisien.

Во французском Минсельхозе опасаются, что семена из посланий могут оказаться переносчиками болезней или инвазивными видами, распространившимися в результате деятельности человека и угрожающими биологическому многообразию.

Fin juillet, des sachets de semences non sollicités, en provenance de Chine, ont été reçus par des particuliers

➡Ces semences d’origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire 🇫🇷 ou s’avérer être des plantes invasiveshttps://t.co/v5gddapOv5 pic.twitter.com/nEgbDhjfoo — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) August 21, 2020

Власти Франции призвали население уничтожать такие семена и ни в коем случае их не сеять. Для правильной утилизации их нужно положить в пакет, плотно завязать его и выбросить в мусорный бак. Семена будут истреблены вместе с другими отходами.

Фотографии посылок и транспортных накладных к ним представители ведомства попросили присылать на адрес административной службы, это может помочь в установлении таинственных отправителей.

В июле Лайф сообщал, что посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев. Такие "подарки" из КНР поступили жителям более 20 штатов США.