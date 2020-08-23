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Таинственные посылки с семенами из Китая стали получать жители ещё нескольких стран

Специалисты опасаются, что такие семена могут быть переносчиками болезней или инвазивными видами, способными угрожать местной флоре.

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Фото © Twitter / WSDAgov

Жители ряда западных стран, в частности Франции, Израиля, Великобритании и Канады, тоже стали получать таинственные посылки из Китая, которые они не заказывали. Об этом сообщает Le Parisien.

Во французском Минсельхозе опасаются, что семена из посланий могут оказаться переносчиками болезней или инвазивными видами, распространившимися в результате деятельности человека и угрожающими биологическому многообразию.

Власти Франции призвали население уничтожать такие семена и ни в коем случае их не сеять. Для правильной утилизации их нужно положить в пакет, плотно завязать его и выбросить в мусорный бак. Семена будут истреблены вместе с другими отходами.

"Растут как ненормальные". Американец высадил семена, пришедшие в таинственной посылке из Китая — видео

Мужчина не знает, что за растение теперь живёт у него на участке.

Фотографии посылок и транспортных накладных к ним представители ведомства попросили присылать на адрес административной службы, это может помочь в установлении таинственных отправителей.

В июле Лайф сообщал, что посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев. Такие "подарки" из КНР поступили жителям более 20 штатов США.

Кроме того, жители Японии также рассказывали о странных посланиях из Китая. На посылках отсутствовали карантинные штампы, а в каждой из них содержались семена растений.

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