Главный терапевт Минздрава по Сибирскому округу рассказала, как Навального 36 часов спасали в омской реанимации

Главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан вступилась за российских врачей, на которых обрушились с критикой из-за тактики лечения Алексея Навального. В беседе с КП она заверила, что помощь ему была оказана своевременно и под контролем специалистов курирующего научно-исследовательского медцентра.

— И не просто по телефону были консультации, но и на следующий же день уже очно сотрудники Научно-исследовательского медицинского центра из Пироговки прилетели, физиологи, подключились не просто к консультативной работе дистанционной, но и очно были там, — указала собеседница издания. — Ещё раз, всё сделано было в срок. И всё было сделано в соответствии со стандартами. Под курацией наших московских коллег.

Вместе с тем Ливзан разоблачила негативные посты, которые сторонники оппозиционера размещали в соцсетях. Речь шла в том числе о фотографиях, сделанных в туалете, в приёмном покое.