Главный терапевт Минздрава по Сибирскому округу рассказала, как Навального 36 часов спасали в омской реанимации

Главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан вступилась за российских врачей, на которых обрушились с критикой из-за тактики лечения Алексея Навального. В беседе с КП она заверила, что помощь ему была оказана своевременно и под контролем специалистов курирующего научно-исследовательского медцентра.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
— И не просто по телефону были консультации, но и на следующий же день уже очно сотрудники Научно-исследовательского медицинского центра из Пироговки прилетели, физиологи, подключились не просто к консультативной работе дистанционной, но и очно были там, — указала собеседница издания. — Ещё раз, всё сделано было в срок. И всё было сделано в соответствии со стандартами. Под курацией наших московских коллег.
Вместе с тем Ливзан разоблачила негативные посты, которые сторонники оппозиционера размещали в соцсетях. Речь шла в том числе о фотографиях, сделанных в туалете, в приёмном покое.
"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за НавальногоПо словам Валерия Вечорко, для любого медика спасение пациента — дело чести.
— В реанимации, безусловно, где он находился, и аппараты, и всё необходимое обеспечение было сделано. Врачи работают. Не было там никакой паники. А то, что снаружи пытались создавать такую ситуацию ажиотажа, тут что сделаешь? — отметила она.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса. Самолёту пришлось совершать экстренную посадку в Омске. Блогер впал в кому. Предварительным диагнозом назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что резкое ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Никаких ядов в его организме обнаружено не было, зато в крови блогера выявили алкоголь и кофеин. Сейчас Навальный уже находится в немецкой клинике "Шарите". Он был отправлен туда спецрейсом сегодня.